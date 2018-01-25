Группа ММК в 2017 году увеличила производство стали на 2,5%

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в 2017 году увеличила производство стали на 2,5% - до 12,86 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Выпуск чугуна за отчетный период вырос на 5,3% - до 10,163 миллиона тонн, что было связано с завершением крупных ремонтов трех доменных печей в 2016 - начале 2017 годов и их работой на полной загрузке в течение большей части прошлого года. Совокупная отгрузка товарной металлопродукции (за вычетом внутренних оборотов) увеличилась на 1,4% - до 11,617 миллиона тонн. Средняя цена реализации металлопродукции выросла на 33,1% - до 575 долларов за тонну.

Производство угольного концентрата "ММК-Уголь" составило 2,725 миллиона тонн - спад на 5,1% к уровню предыдущего года. Снижение обусловлено проведением в отчетном периоде большого объема плановых перемонтажей механизированных комплексов лав, а также с увеличением зольности рядового угля шахты Костромовская (переход участка с усложненной геологией залегания угольного пласта). Добыча коксующихся углей при этом возросла на 5,8% - до 3,614 миллиона тонн.

Объем реализации товарной продукции предприятия ММК Metalurji (Турция) вырос на 8,4% и составил 925 тысяч тонн в связи с наращиванием объемов реализации оцинкованного проката, который в текущей конъюнктуре обеспечивал более высокий маржинальный доход и с освоением нового вида продукции в виде листа при порезке рулонов производства ММК. Стабильный уровень внутреннего спроса и рост объема экспортных продаж позволяют рассчитывать на сохранение объемов реализации турецкого завода в 2018 году, отмечается в сообщении.

Производство железорудного сырья по группе ММК в 2017 году составило 3,275 миллиона тонн, что на 0,4% выше, чем годом ранее.

ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ

Общее производство стали по компании в четвертом квартале 2017 года составило 3,291 миллиона тонн, сократившись на 0,9% по сравнению с уровнем третьего квартала. Производство чугуна на ММК выросло на 3,7% - до 2,654 миллиона тонн. Опережающий рост выплавки чугуна относительно производства стали позволил увеличить долю чугуна в шихте, что привело к снижению себестоимости.

Общие продажи товарной продукции (за вычетом внутренних оборотов) в последнем квартале составили 2,827 миллиона тонн (спад на 12,5% к уровню предыдущего квартала). Снижение связано с сезонным замедлением деловой активности на внутреннем рынке и разнонаправленной динамикой складских запасов готовой продукции, которые сокращались в третьем квартале и увеличивались в четвертом.

Средняя цена реализации металлопродукции при этом выросла на 11% - до 616 долларов за тонну. Рост цен на экспортных рынках в течение квартала оказывал поддержку внутренним ценам реализации.

Производство угольного концентрата по итогам сентября-декабря составило 760 тысяч тонн, увеличившись на 15,6% в квартальном выражении. Данный рост был обеспечен увеличением объема переработки собственного сырья на фоне сокращения закупок угля со стороны. Объем добычи коксующихся углей возрос на 40,7% - до 1,158 миллиона тонн.

Реализация товарной продукции ММК Metalurji в четвертом квартале относительно предыдущего упала на 14,5% и составила 213 тысяч тонн в связи с сезонностью.

ПРОГНОЗЫ

Менеджмент ММК ожидает, что фактор сезонности и запланированные ремонты оборудования будут оказывать влияние на результаты первого квартала 2018 года. В то же время данный фактор будет компенсироваться ростом цен реализации товарной продукции на внешних и внутренних рынках компании, отмечается в сообщении.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. По итогам 2016 года компания увеличила производство стали на 2,5% - до 12,544 миллиона тонн.