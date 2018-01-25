Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160

КАЗАНЬ, 25 янв - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг выступил с предложением создать на базе Ту-160 гражданскую версию сверхзвукового самолета.

Это предложение глава государства высказал после того, как понаблюдал за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца российского производства Ту-160 "Петр Дейнекин".

"Надо сделать гражданскую версию", - отметил глава государства.

"Ту-144 почему сошел с производства - билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет", - подчеркнул Путин.

В свою очередь глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал президенту, что проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера уже есть у корпорации в работе.

Президент отметил также, что стратегические ракетоносцы Ту-160М для Минобороны будут собирать по новым технологиям, детали стали прочнее, а производство - быстрее. "У нас применяются новейшие технологии, сейчас детали показали, которые делают современным способом, они прочнее, надежнее, и в 10 раз быстрее производство, производительность труда",- сказал Путин во время общения с рабочими авиазавода имени С.П.Горбунова.

Президент отметил, что если подобная производительность будет достигнута во всех сегментах промышленности, то экономика будет другой.

Министерство обороны РФ и ПАО "Туполев" готовятся подписать государственный контракт о поставках модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М для нужд военного ведомства. На заводе президента заверили, что контракт будет исполнен, глава государства сказал, что не сомневается в этом.

Ту-106М - самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. 16 ноября 2017 года новый самолет передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода.

На Ту-160М устанавливают новую информационную систему управления, преимущество которой в возможности сбора, обработки и вывода полетной информации в единой системе. Обновляется пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическая бортовая система управления, бортовая радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Усовершенствованы комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.

Благодаря модернизации эффективность Ту-160М увеличится на 60%.

В целом, подчеркнул президент, госконтракт на поставку ракетоносцев Ту-160М предусматривает создание 10 самолетов по 15 миллиардов рублей, это полная загрузка завода до 2027 года. "Предстоит сейчас подписание контракта - 10 самолетов, каждый из них по 15 миллиардов, больше чем 15 миллиардов - 160 миллиардов. Это до 2027 года полная загрузка завода... Есть, чем заниматься", - сказал Путин.

Стратегическая авиация решает задачи по всему земному шару. Ту-160 способен преодолевать расстояние более 12 тысяч километров на одной заправке. Чтобы обеспечить работу самолетов над территорией всей Земли, российское авиастроение в рамках Госпрограммы вооружений создает модернизированный самолет-топливозаправщик Ил-78, первый полет которого состоялся в четверг в Ульяновске. Вместе эти воздушные комплексы обеспечивают решение боевых задач стратегической авиации.