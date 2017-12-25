Пять крупнейших авиакомпаний РФ в 2017 г увеличили перевозки пассажиров на 16%

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Пять крупнейших авиакомпаний РФ в 2017 году увеличили перевозки пассажиров на 16% по сравнению с 2016 годом - до 69,2 миллиона человек, следует из данных Росавиации.

В частности, "Аэрофлот" AFLT обслужил 32,8 миллиона человек, увеличив перевозки на 13,3% в годовом выражении. Авиакомпания "Россия" увеличила перевозки на 37,7% - до 11,2 миллиона пассажиров. "Сибирь" обслужила 9,9 миллиона человек, увеличив перевозки на 4,6%.

"Уральские авиалинии" нарастили перевозки на 23,7% - до 8 миллионов пассажиров, "ЮТэйр" - на 9,7%, до 7,3 миллиона пассажиров.

Пятнадцать крупнейших авиакомпаний, осуществляющих 90,8% всех воздушных перевозок пассажиров в РФ, также нарастили объемы производственной деятельности. Они показали рост на 19,5%, перевезя 95,4 миллиона человек.