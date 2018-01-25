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Caterpillar в 2017 году получила прибыль в $754 млн против убытка годом ранее


Компании / Индустрия

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин, американской Caterpillar Inc., за 2017 год составила 754 миллиона долларов против убытка в 67 миллионов долларов годом ранее, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,26 доллара против убытка в 0,11 доллара за 2016 год. Совокупный объем продаж за отчетный период вырос на 17,9% и составил 45,462 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала Caterpillar увеличила чистый убыток на 10,9%, до 1,299 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 2,18 доллара против убытка в 2 доллара годом ранее. Эксперты ожидали прибыль на уровне 1,79 доллара за акцию. Выручка компании увеличилась за эти три месяца на 34,6%, до 12,896 миллиарда долларов.

"После четырех сложных лет состояние многих ключевых рынков улучшилось в 2017 году, и наша команда добилась высоких результатов. Мы по-прежнему сосредоточены на производственной эффективности и инвестируем в инициативы по обеспечению прибыльного роста в рамках реализации нашей новой стратегии", - приводятся в релизе слова главы компании Джима Амплби (Jim Umpleby).

Caterpillar Inc. производит землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки, работающие на природном и попутном газе, и другую технику.

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