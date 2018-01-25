Чистая прибыль Fiat Chrysler за 2017 г выросла вдвое

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) за 2017 год выросла почти в два раза к прошлому году и достигла отметки в 3,51 миллиарда евро, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,24 евро против прибыли в 1,18 евро на акцию годом ранее. Выручка FCA сократилась менее чем на 0,1%, до 110,934 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала концерн увеличил чистую прибыль в два раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 804 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию составила 0,51 евро против прибыли в 0,27 евро годом ранее. Выручка FCA за отчетный период сократилась на 3%, до 28,876 миллиарда евро.

Чистый долг компании сократился почти вдвое к прошлому году - до 2,39 миллиарда евро. За год компания продала 4,74 миллиона автомобилей, что несколько больше показателя прошлого года в 4,72 миллиона. FCA ожидает выручку по итогам 2018 года на уровне около 125 миллиардов евро.

Компания также объявила, что выплатит бонус в две тысячи долларов примерно 60 тысячам сотрудников в связи с принятием налоговой реформы США. Премия будет выплачена во втором квартале, впервые о ней было объявлено 11 января.

Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. В январе 2016 года концерн объявил о подписании соглашения по покупке последнего транша акций американского автогиганта Chrysler. Завершение слияния компаний ожидается в 2018 году.