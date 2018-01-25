Прибыль Freeport-McMoRan в 2017 г составила $2,1 млрд против убытка годом ранее

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Freeport-McMoRan Inc, одного из крупнейших мировых производителей меди, за 2017 год составила 2,095 миллиарда долларов против убытка в 4,025 миллиарда годом ранее, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,25 доллара против убытка в 3,16 доллара в 2016 году. Выручка компании за указанный период составила 16,403 миллиарда долларов, увеличившись на 10,6% по сравнению с 2016 годом. Размер долга компании на 31 декабря составил 13,1 миллиардов долларов, снизившись в годовом выражении на 22%.

За четвертый квартал 2017 года компания получила прибыль в размере 1,209 миллиарда долларов, что в 6 раз больше показателя за аналогичный период предыдущего года. В пересчете на акцию прибыль составила 0,71 доллара против 0,21 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 15%, до 5,041 миллиарда долларов.

В 2017 году компания сократила производство меди на 21,8% по сравнению с предыдущим годом — до 3,067 миллиарда фунтов. При этом производство золота за период выросло на 44% - до 1,577 миллиона унций.

"Мы добились значительных денежных потоков, продолжали укреплять наш баланс и выработали несколько долгосрочных инициатив по увеличению стоимости активов в интересах акционеров", - приводятся в сообщении слова президента и главы компании Ричарда Адкерсона (Richard C. Adkerson). Он также отметил, что Freeport-McMoRan добилась значительного прогресса в переговорах с правительством Индонезии по восстановлению долгосрочной стабильной работы компании на принадлежащем ей индонезийском руднике "Грасберг" (Grasberg).

Freeport-McMoRan Inc разрабатывает месторождения молибдена, меди и золота в Северной Америке, Африке и Индонезии. В результате слияния в 2007 году с американской корпорацией Phelps Dodge была образована одна из крупнейших в мире компаний - производителей меди.