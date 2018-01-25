Артемьев: ФАС ждёт ответы от аэропортов по такси в ближайшее время

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Аэропорты московского узла в ближайшее время должны расширить доступ для компаний такси на свою территорию, сообщил на брифинге в четверг глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

"Сейчас истекает 30-дневный срок и если к тому времени ситуация не будет исправлена, мы возбудим антимонопольные дела с большими штрафами для аэропортов", - сказал Артемьев.

"Мы с ними неплохо поговорили, и они понимают, что ситуацию надо изменить, они нас заверили, что все будет нормально", - добавил глава службы.

Он пояснил, что "ясно, что у аэропортов договоры с парками и таксомоторными компаниями, ясно, что там произошла монополизация, ясно, что это неудобно для потребителя, мэр Москвы и губернатор Московской области обратились к нам официально, чтобы мы привели их всех в порядок".

"Мы собрали совещание, со всеми аэропортами поговорили, всем понятно, что это они - аэропорты (регулируют доступность разных компаний такси на своей территории - ред.) и чего? Дальше были направлены предупреждения, то есть мы вступили в официальный процесс против наших крупнейших аэропортов, не на словах, а подписали официальный документ", - подытожил он.

В конце декабря Артемьев говорил, что ФАС вынесла предупреждения аэропортам Московского авиаузла в связи с ущемлением конкуренции при допуске такси; вопрос должен быть решен в первом квартале 2018 года, иначе аэропорты будут очень серьезно оштрафованы.