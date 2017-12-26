"Алроса" в 2017 увеличила добычу алмазов на 6%

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Группа "Алроса" увеличила добычу алмазов по итогам 2017 года на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 39,6 миллиона карат, сообщила компания.

Объем продаж алмазов группы по итогам 2017 года составил 41,2 миллиона карат, в четвертом квартале - 9,4 миллиона карат.

"Несмотря на прекращение работ на подземном руднике "Мир" в связи с аварией в августе 2017 года, компания выполнила годовой план по добыче. Основными факторами роста объема алмазодобычи стало увеличение добычи на подземном руднике "Удачный", разработка наиболее богатой части месторождения трубки "Юбилейная", повышение содержаний алмазов в руде, добываемой на трубках "Архангельская" и "им. Карпинского-1" ПАО "Севералмаз", а также рост добычи на трубке "Ботуобинская", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента "Алросы" ALRS Игоря Соболева.

"Алроса" - крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет около 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. В 2017 году выручка компании от продажи алмазно-бриллиантовой продукции составила 4,267 миллиарда долларов (спад на 5%).