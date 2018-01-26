В России появятся электрокары Nissan Leaf и Nissan e-NV200‍

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Японский автоконцерн Nissan Motor заявил о планах выхода на российский рынок своих электрокаров Nissan Leaf и Nissan e-NV200, пишет Аналитическое агентство "Автостат2 в пятницу.

Как сообщили в компании-производителе, вопрос о выводе на рынок РФ электрокаров Nissan Leaf и Nissan e-NV200 решат до конца текущего 2018 года.

В случае, если продажи жанных электромобилей будут одобрены, то российские покупатели смогут приобрести эти модели в 2019 либо 2020 году.

Напомним, что обновленный электрокар Nissan Leaf был представлен в прошлом 2017 году, сейчас эта модель выпускается на конвейере предприятия Nissan Motor в Сандерленде (Великобритания). Европейские дилеры начнут продажи модели уже в феврале 2018 года. Во Франции новинку можно будет купить начиная от 27,9 тысячи евро.

Что касается российского рынка, то в настоящее время здесь продают электрокары Renault Twizy и Renault Kangoo Z.E. О планах выйти на российский рынок заявляла компания Tesla Илона Маска: Tesla Model 3 может появиться у российских дилеров в четвертом квартале текущего года.