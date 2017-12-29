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Спрос на сверхзвуковой самолет в РФ прогнозируется на уровне около 30 судов


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 29 янв ПРАЙМ. Спрос на сверхзвуковой самолет в РФ может составить около 30 воздушных судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Ранее в январе президент России Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация UNAC(ОАК) сообщала, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть использованы наработки и технологии, использующиеся в Ту-160. 

Президент РФ Владимир Путин Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160

"На предприятиях ПАО "ОАК" имеется научно-технический задел по сверхзвуковым административным самолетам. Спрос на внутреннем рынке прогнозируется на уровне не менее 20-30 машин при цене от 100-120 миллионов долларов. Экспортный потенциал самолета также может быть значительным", - рассказали в министерстве.

По предварительным оценкам, на проектирование и создание первого демонстрационного лётного образца вместимостью до 50 мест промышленности может потребоваться около 7-8 лет при наличии задела по силовой установке.

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