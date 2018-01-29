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Toyota сменила главу дистрибьютора в России


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Toyota сменила руководителя дистрибьютора в России - с 1 января новым президентом ООО "Тойота Мотор" назначен руководитель европейского подразделения марки Сюдзи Суга, говорится в сообщении компании.

"Первого января 2018 года новым президентом компании ООО "Тойота Мотор" назначен господин Сюдзи Суга, обладающий 30-летним опытом работы в сфере планирования и продаж "Тойота Мотор Корпорэйшн" на глобальном автомобильном рынке. Господин Суга присоединился к компании в 1989 году и прошел путь от специалиста по планированию до высоких руководящих позиций. Практический опыт управления бизнесом он приобрел в качестве главы проектов "Тойота Мотор Корпорэйшн" в регионах по всему миру: например, на Среднем Востоке, в Африке, Латинской Америке и странах Карибского бассейна", - сообщает компания.

С января 2016 года и до назначения на пост президента ООО "Тойота Мотор" Сюдзи Суга руководил подразделением Toyota Motor Europe, отвечавшим за развитие бизнеса Toyota в Европе, включая российский рынок.

"Россия является одним из приоритетных рынков для компании Toyota. Мой предшественник сумел сохранить стабильные показатели компании на российском рынке в период экономического спада. С выходом новинок мы планируем охватить новые сегменты рынка и привлечь новую аудиторию", – прокомментировал назначение новый руководитель российского подразделения Toyota.

 

Как отмечает компания, с 1 января 2018 года экс-глава ООО "Тойота Мотор" Хидэнори Одзаки назначен президентом "Тойота Бошоку Корпорэйшн", которая является частью глобальной группы компаний Toyota и одним из лидеров мирового рынка автомобильных комплектующих.

 

Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.

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