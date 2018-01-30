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De Beers в первом бизнес-цикле года продала алмазов на $665 млн


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers увеличила продажи алмазов в первом бизнес-цикле 2018 года (с 12 декабря по 29 января) по сравнению с предыдущим циклом, длившимся всего четыре недели, в 1,46 раза, до 665 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании.

Предыдущий, десятый бизнес-цикл делового 2017 года длился с 14 ноября по 11 декабря включительно. Продажи за данный период составили 455 миллионов долларов.

В годовом выражении продажи алмазов De Beers в первом бизнес-цикле сократились на 8,78%.

"Вслед за позитивными предпосылками продаж ювелирных изделий с бриллиантами в ходе рождественских праздников в США нужда промышленности в пополнении запасов привела к росту спроса на наши необработанные алмазы в первом цикле продаж 2018 года", - приводятся в сообщении слова главы De Beers Group Брюса Кливера (Bruce Cleaver).

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.

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