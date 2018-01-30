Ростех нашел покупателя на УВЗЛ, невзирая на долги компании

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Компания "Инвест-Логистика" получила от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) разрешение приобрести 100% долей в ООО "УВЗ-Логистик" (УВЗЛ). Речь идет о "дочке" Уралвагонзавода, которая является собственником крупного парка железнодорожных полувагонов и накопила долги в размере около 118 млрд рублей. Окончательно покупатель УВЗЛ будет определен на конкурсной основе.

В течение последнего года "Ростех", контролирующий УВЗЛ через Уралвагонзавод, пытался продать компанию, фактически находящуюся в предбанкротном состоянии. Ситуация неоднократно обсуждалась на совещаниях с вице-премьером Дмитрием Козаком и другими руководителями профильных ведомств. Единственным выходом была продажа УВЗЛ через открытый конкурс, что позволило бы обеспечить стабильную деятельность компании и погасить ее долги. Но огромные обязательства компании на тот момент делали ее непривлекательной для инвесторов.

В конце июля 2017 года госкорпорация назначила для вывода УВЗЛ из кризиса нового генерального директора – Александра Самусева. Ему удалось вернуть вагонный парк компании, находившийся в субаренде, а также выплатить кредиторам часть долга в размере 1,5 млрд рублей. Кроме этого, УВЗЛ заработала более 600 млн рублей чистой прибыли.

Решение о продаже непрофильного актива на открытом конкурсе было принято осенью прошлого года. Претендентов на покупку было несколько, в их числе называли Первую грузовую компанию Владимира Лисина.Для продажи УВЗЛ Ростех сформировал конкурсную комиссию, в которую вошли представили госкорпорации и руководство Уралвагонзавода. Чтобы обеспечить гарантии возврата долга, действующий собственник УВЗЛ установил критерий для участников конкурса – необходимость обеспечить большой и постоянный поток собственных грузов для перевозки.

Этим требованиям соответствует ОАО ПНК, которую также возглавляет Самусев. Как сказано на сайте компании, она владеет 18 щебеночными заводами в России суммарной мощностью 14 млн кубометров в год, а также собственным вагонным парком. Предположительно она контролирует "Инвест-Логистику", хотя точной информации о структуре собственников последней нет. Если это так, то ПНК поможет новому владельцу решить проблему с погашением задолженности УВЗЛ. Однако точно это станет известно лишь после завершения одобренной ФАС сделки.