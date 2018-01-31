Американская AMD в 2017 году получила чистую прибыль в $43 млн против убытка ранее

МОСКВА, 31 янв ПРАЙМ. Американская компания Advanced Micro Device (AMD) по итогам 2017 года получила чистую прибыль в 43 миллиона долларов против убытка в 497 миллионов годом ранее, говорится в отчетности компании.

Разводненная чистая прибыль на акцию по итогам периода составила 0,04 доллара против убытка в 0,6 доллара в 2016 году. Выручка компании при этом выросла в годовом выражении на 24,74% и составила 5,329 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала компания получила чистую прибыль в размере 61 миллион долларов против убытка в 51 миллион долларов за аналогичный период 2016 года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,06 доллара против убытка в 0,06 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 33,82% - до 1,48 миллиарда долларов.

"2017 год стал переломным периодом для AMD, так как мы изменили ассортимент продукции, добились роста годовой выручки на 25%, увеличили валовую прибыль и получили прибыль по итогам года", - отметила президент и генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su). В 2018 году компания ожидает выручку примерно в 1,55 миллиарда долларов.

Рост квартальной выручки компания объясняет увеличением продаж графических карт Radeon и процессоров Ryzen. Годовая выручка поддерживалась успехами в сегменте обработки данных и графики, в котором был достигнут рост выручки на 60%.

Компания AMD является производителем различной интегральной микрочиповой электроники, в частности микропроцессоров.