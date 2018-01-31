FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Siemens в I квартале 2017-2018 фингода нарастил чистую прибыль на 12%


Компании / Индустрия

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам первого квартала 2017-2018 финансового года, закончившегося 31 декабря, выросла на 12% и составила 2,211 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании.

Базовая прибыль на акцию за отчетный период увеличилась до 2,68 евро с 2,41 евро годом ранее. Выручка за этот период выросла на 3%, составив 19,823 миллиарда евро. Объем заказов по итогам квартала увеличился на 14% в годовом выражении, составив 22,477 миллиарда евро.

Рост объема заказов и выручки компания объяснила увеличением показателей в подразделениях Mobility и Digital Factory и за счет нового бизнеса, частично в результате слияния ветроэнергетического бизнеса Siemens с Gamesa Corporacion Tecnologica, S.A.

"Первый квартал подчеркивает силу нашей компании. Мы используем позитивный импульс роста мировой экономики и устанавливаем ориентиры на сферу промышленной цифровой обработки", - приводятся в релизе слова президента и генерального директора Siemens AG Джо Кэзера (Joe Kaeser).

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене. Число сотрудников по состоянию на 31 декабря 2017 года составляло 351 тысячу человек.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ