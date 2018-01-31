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"Яндекс.Такси" и Uber планируют закрыть сделку по объединению до середины февраля


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. "Яндекс.Такси" и Uber планируют закрыть сделку по объединению бизнесов в России и соседних странах до середины февраля 2018 года, говорится в сообщении "Яндекса".

"Яндекс" уточнил сроки закрытия сделки по объединению "Яндекс.Такси" и Uber в России и соседних странах. Стороны заканчивают подготовку к подписанию документов и планируют закрыть сделку до середины февраля 2018 года", - сообщила компания.

В середине июля 2017 года "Яндекс" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы заказа такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% - Uber, а 4,1% - сотрудникам. Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов долларов и 100 миллионов долларов соответственно, оценивая ее в 3,725 миллиарда долларов.

В конце 2017 года сделка получила все необходимые одобрения от регулирующих органов. В ноябре "Яндекс" сообщал, что сделку планируется закрыть в январе 2018 года.

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