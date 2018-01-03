"Норникель" в 2017 году сократил выпуск никеля на 8%

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" GMKN в 2017 году сократил производство никеля по сравнению с показателем годом ранее на 8% - до 217,112 тысячи тонн, следует из сообщения компании.

При этом выпуск меди в отчетном периоде вырос на 11% относительно уровня 2016 года, составив 401,083 тысячи тонн. Производство палладия за год возросло на 6% - до 2,78 миллиона унций, платины - на 4%, до 670 тысяч унций.

"На текущий год запланирована активная фаза модернизации и расширения рафинировочных мощностей на Кольской ГМК с переходом на новую технологию хлорного выщелачивания. В 2018 году планируется дальнейший рост производства меди как на существующих мощностях, так и за счет запуска Быстринского ГОКа. В целом мы подтверждаем ранее опубликованный прогноз производства на 2018 год по всем металлам, с небольшим риском по металлам платиновой группы", - приведены в сообщении слова операционного директора ГМК Сергея Дяченко.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии. В 2016 году компания сократила выпуск никеля на 12%, до 235,7 тысячи тонн, меди - на 2%, до 360,2 тысячи тонн.