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Чистая прибыль Volvo за 2017 г выросла в 1,6 раза


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo Group, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2017 года выросла в 1,6 раза в годовом выражении - до 20,981 миллиарда шведских крон (около 2,65 миллиарда долларов), следует из отчетности автопроизводителя.

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 10,32 шведской кроны (1,3 доллара) против 6,47 кроны (0,82 доллара) годом ранее. При этом прибыль от продаж увеличилась на 10,9%, до 334,748 миллиарда крон (42,3 миллиарда долларов).

По итогам четвертого квартала прибыль Volvo выросла в 1,1 раза в годовом выражении - до 4,867 миллиарда шведских крон (615 миллионов долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 2,39 шведской кроны (0,3 доллара) против 2,37 кроны (0,29 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Прибыль от продаж компании выросла - на 11,1%, до 91,749 миллиарда крон (11,6 миллиарда долларов).

"В 2017 году Volvo Group достигла самого высокого показателя прибыли от продаж и операционной прибыли за всю историю компании", - приводятся в отчетности слова президента и гендиректора Volvo Мартина Лундстедта (Martin Lundstedt). Он отметил, что высокий спрос на грузовики Volvo поддерживает европейский рынок.

Компания Volvo, основанная в 1927 году, является одним из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетебурге. По состоянию на 31 декабря 2017 года число сотрудников составляло 99,488 тысячи человек, включая временных сотрудников и консультантов.

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