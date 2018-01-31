FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Чистая прибыль банка Santander за 2017 г выросла на 6,7%


Компании / Индустрия

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших испанских банков Santander SA, приходящаяся на головную компанию, по итогам 2017 года увеличилась на 6,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 6,619 миллиарда евро, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка.

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 0,403 евро против прибыли в 0,399 евро за 2016 год. Чистый процентный доход Santander за отчетный период составил 34,296 миллиарда евро, что на 10,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По итогам четвертого квартала 2017 года чистая прибыль банковской организации сократилась на 3,5% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года и достигла 1,542 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию составила 0,111 евро, по сравнению с уровнем в 0,114 евро годом ранее. Чистый процентный доход банка за квартал вырос на 6,3% и достиг 8,607 миллиарда евро.

Banco Santander был основан в 1857 году. Деятельность финансовой компании сосредоточена на десяти крупнейших рынках - в Испании, Португалии, Польше, Германии, Великобритании, Бразилии, Мексике, Чили, Аргентине и США.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ