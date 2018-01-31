Чистая прибыль банка Santander за 2017 г выросла на 6,7%

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших испанских банков Santander SA, приходящаяся на головную компанию, по итогам 2017 года увеличилась на 6,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 6,619 миллиарда евро, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка.

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 0,403 евро против прибыли в 0,399 евро за 2016 год. Чистый процентный доход Santander за отчетный период составил 34,296 миллиарда евро, что на 10,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По итогам четвертого квартала 2017 года чистая прибыль банковской организации сократилась на 3,5% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года и достигла 1,542 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию составила 0,111 евро, по сравнению с уровнем в 0,114 евро годом ранее. Чистый процентный доход банка за квартал вырос на 6,3% и достиг 8,607 миллиарда евро.

Banco Santander был основан в 1857 году. Деятельность финансовой компании сосредоточена на десяти крупнейших рынках - в Испании, Португалии, Польше, Германии, Великобритании, Бразилии, Мексике, Чили, Аргентине и США.