Чистая прибыль "Домодедово" за 9 месяцев 2017 г по МСФО выросла на 10,4%

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль московского аэропорта "Домодедово" (группа DME Limited) в январе-сентябре 2017 года выросла на 10,4%, до 6,99 миллиарда рублей, сообщается на сайте компании.

Выручка группы за девять месяцев составила 31,086 миллиарда рублей (рост на 7,9%), скорректированный показатель EBITDA - 11,726 миллиарда рублей (+3,1%).

В третьем квартале 2017 года чистая прибыль группы достигла 3,306 миллиарда рублей, что на 24,3% превышает уровень июля-сентября 2016 года, выручка за квартал увеличилась на 15,4%.

Группа сохраняет высокую рентабельность. По итогам девяти месяцев 2017 года рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 38%, рентабельность по чистой прибыли — 22%. Долговая нагрузка находится на умеренном уровне: соотношение чистого долга и EBITDA по состоянию на 30 сентября 2017 года составило 2,18.

"Позитивная динамика доходов связана с ростом рынка и натуральных показателей Группы. По итогам девяти месяцев 2017 года пассажиропоток Московского аэропорта "Домодедово" составил 24,04 миллиона пассажиров, что на 8,3% выше уровня аналогичного периода 2016 года. Грузопоток по итогам января-сентября 2017 года также продемонстрировал рост, увеличившись на 10,9% - до 110,495 миллиона тонн", - отмечается в сообщении.

В отчетном периоде пассажиропоток сегмента международных воздушных линий вырос на 17,4%, до 10,9 миллиона человек. Восстановление спроса на международные направления позитивно отразилось на динамике пассажиропотока иностранных авиакомпаний-партнеров. За девять месяцев 2017 года они перевезли из "Домодедово" 4,9 миллиона человек (рост на 10,7%).