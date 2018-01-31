Чистая прибыль Boeing за 2017 г выросла в 1,7 раза

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского концерна Boeing Co., одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, по итогам 2017 года увеличилась в 1,7 раза в годовом выражении, составив 8,197 миллиарда долларов, свидетельствуют данные компании.

Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию за отчетный период составила 13,43 доллара против 7,61 доллара за 2016 год. Выручка Boeing сократилась при этом на 1,3%, составив 93,392 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала 2017 года прибыль Boeing выросла в 1,9 раза, до 3,132 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 5,18 доллара против 2,59 доллара за четвертый квартал 2016 года. При этом эксперты ожидали показатель на уровне 2,89 доллара на акцию. Выручка за три отчетных месяца выросла на 8,9%, достигнув 25,368 миллиарда долларов.

По итогам 2018 года Boeing ожидает прибыль на акцию в размере 15,9-16,1 доллара за бумагу.

"Мы ориентируемся на рост компании и рынки будущего, разрабатывая новые продукты и услуги, вкладывая средства в разработку технологий вертикального взлета и посадки, запуск инновационного подразделения HorizonX и расширение возможностей, в том числе путем приобретения Aurora Flight Sciences (авиационной исследовательской компании - ред.)", - приводятся в релизе слова президента и главного исполнительного директора Boeing Денниса Мюленбурга (Dennis Muilenburg)

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. Заводы компании расположены в 65 странах, продукция поставляется в более чем 150 стран. Штат сотрудников по состоянию на январь 2018 года - 141,3 тысячи человек.