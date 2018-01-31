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ЕК ввела антидемпинговые пошлины вплоть до 38% на чугунные изделия из Китая


Компании / Индустрия / Металлургия

БРЮССЕЛЬ, 31 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины в размере до 38% на чугунные изделия из Китая, говорится в сообщении ЕК.

"Еврокомиссия сегодня ввела окончательные антидемпинговые пошлины на чугунное из Китая. Эти меры находятся в диапазоне от 15,5% до 38,1%", - отмечается в сообщении. Подобная продукция включает в себя, например, крышки люков и решетки, используемые для уличных стоков, добавили в ЕК.

Таким образом, у ЕК теперь действует 27 защитных меры в отношении продукции из стали и железа из Китая.

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