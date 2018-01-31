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Самолет Azur Air, следовавший из РФ на Кубу, совершил экстренную посадку в США


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Azur Air", следовавший из России на Кубу, совершил экстренную посадку в Атлантик-сити (США, штат Нью-Джерси) из-за неисправного двигателя, на место выехали дипломаты генконсульства РФ в Нью-Йорке, сообщило консульство в Twitter.

"По информации Службы таможенного и пограничного контроля США, рейс российской чартерной авиакомпании "Azur Air", следовавший из России на Кубу, 31 января 2018 г. совершил экстренную посадку в международном аэропорту г. Атлантик-Сити в связи с возникшей неисправностью двигателя", - говорится в сообщении.

На борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа, которые сейчас находятся в зоне ожидания аэропорта.

"На место срочно выехали дипломаты генерального консульства России в Нью-Йорке для оказания россиянам необходимого содействия", - отмечается в сообщении.

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