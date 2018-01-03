СМИ: ОАК может объединиться с холдингом "Вертолеты России"

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация UNAC(ОАК) может объединиться с холдингом "Вертолеты России" (входит в "Ростех"), пишет в четверг газета "Коммерсант".

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею главы Минпромторга Дениса Мантурова подключить "Ростех" к финансированию программы МС-21, рассказали изданию два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности и подтвердил сотрудник аппарата правительства. Один из собеседников газеты уточнил, что речь идет о вложении собственных средств "Ростеха" в капитал ОАК.

По словам источника, близкого к администрации президента, госкорпорация "подтвердила возможность выделения на МС-21 около 30 миллиардов рублей в 2018-2020 годах". Подтвердить эту информацию газете официально в Кремле не удалось, в Минпромторге от комментариев отказались.

Отмечается, что это первый шаг к передаче ОАК в состав "Ростеха". Напрямую это сделать не удалось, против выступил курирующий авиапром вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Теперь, по данным газеты, Мантуров решил обратиться к президенту без предварительных согласований. Рогозин узнал о письме постфактум. Топ-менеджер одного из предприятий авиапрома сообщил газете, что проект документа уже разработан и согласован Минпромторгом, Минэкономики и Минфином. Однако у Рогозина остается возможность повлиять на процесс.

Несколько собеседников рассказали газете, что в проекте указа президента появится пункт об объединении ОАК с холдингом "Вертолеты России". Таким образом, речь пойдет об объединении компетенций вертолето- и самолетостроительной отрасли под началом единой управляющей компании, подчиняющейся напрямую "Ростеху". По этому поводу в Белом доме велась дискуссия, ссылается газета на собеседника в правительстве. Некоторые чиновники считали, что логичнее сближать авиационную промышленность с космической, в то время как Дмитрий Медведев разделял идею Минпромторга об объединении ОАК и "Вертолетов России".

На все преобразования будет отведено полтора года с момента подписания Путиным соответствующего указа. В результате "Ростех" станет не только комплектатором авиаузлов и агрегатов (предприятия госкорпорации поставляют около 70% комплектующих для самолетов), но и производителем готовой авиатехники.

В самой госкорпорации подчеркнули, что на данный момент "решения о вхождении ОАК в "Ростех" нет", добавляет издание.