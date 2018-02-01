СМИ: "Россети" намерены потратить на цифровизацию электросетей 1,3 трлн руб до 2030 года

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. "Россети" намерены потратить на цифровизацию электросетей 1,3 триллиона рублей до 2030 года, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на драфт концепции цифровизации компании.

Концепцию до 2030 года в "Россетях" объясняют необходимостью перехода от централизованной энергосистемы к "горизонтальной". Документ станет "технологическим ядром" стратегии до 2030 года, если его одобрит Минэнерго, пояснили газете в холдинге. В Минэнерго пока не сформировали позицию, в Минэкономики не ответили.

Среди приоритетов развития "Россети" выделили рост капитализации до 1,5 триллиона рублей к 2030 году со 182 миллиардов рублей сейчас, снижение потерь с 9,05% до 6,5%, ускорение техприсоединения со 192 до 120 дней, снижение средней длительности отключений в расчете на потребителя вдвое - с 4,7 до 2,4 в час. Основные инвестиции пойдут в распредсети, в ФСК уровень цифровизации уже 80%, ссылается газета на презентацию "Россетей".

Инвестпрограмма распредсетей при цифровизации станет расти уже в 2019 году, на пике в 2023 году составит около 290 миллиардов рублей и вновь начнет сокращаться с 2027 года. Общие инвестиции в цифровизацию - 1,3 миллиарда рублей.

В "Россетях" пояснили, что готовы профинансировать большую часть инвестиций за счет собственных и привлеченных средств. При этом ряд дочерних компаний не смогут взять на себя большую долговую нагрузку, из-за чего в инвестпрограмме возникнет дефицит на 300 миллиардов рублей.

Компания предлагает три источника его покрытия: повышение платы за техприсоединение до экономически обоснованной, перераспределение перекрестного субсидирования и налоговых льгот. "Россети" направили в Минэнерго предложения, согласно которым "предлагается упростить точечные льготы для отдельных групп стейкхолдеров для положительного общего результата". Также "Россети" сохраняют намерение взять на себя часть функций "Системного оператора" (СО, диспетчер энергосистемы). За СО предлагается закрепить загрузку генмощностей.