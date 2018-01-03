Чистая прибыль Daimler в 2017 г выросла на 24%

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Daimler по итогам 2017 года увеличилась на 24% в годовом выражении, достигнув рекордного значения в 10,86 миллиарда евро, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль на акцию составила 9,84 евро против 7,97 евро по итогам 2016 года. Выручка Daimler выросла на 7%, достигнув 164,33 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Daimler увеличилась в годовом исчислении почти в 1,5 раза, до 3,3 миллиарда евро. Прибыль на акцию достигла 2,99 евро против 2,01 евро в аналогичном периоде 2016 года. Выручка компании выросла на 6%, до 43,6 миллиарда евро.

В четвертом квартале Daimler продала 873,04 тысячи автомобилей по всему миру, что на 9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. По итогам всего 2017 года компания реализовала более 3,273 миллиона автомобилей, увеличив показатель на 9% с уровня 2016 года, что также стало очередным рекордом Daimler. В 2018 году компания ожидает небольшого роста выручки и продаж автомобилей.

"Сотрудники Daimler снова сумели побить рекорды, поставленные в предыдущем году", - приводятся в отчетности слова председателя правления Daimler AG Дитера Цетше (Dieter Zetsche).

Daimler AG - один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза" KMAZ. Был образован в 1883 году, в 1926 году компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler. Штат компании по состоянию на 31 декабря 2017 года составлял 289,321 тысячи человек.