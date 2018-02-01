Красцветмет остался единственным производителем цепей из платины в России

МОСКВА, 1 фев – ПРАЙМ. Красцветмет в 2017 году увеличил выпуск продукции из золота, превысив порог в 2,5 тонны и, таким образом, планирует занять первое место в стране по производству золотых цепей. Об этом заявил агентству "Прайм" руководитель ювелирного дивизиона компании Виктор Мамыкин.

По его словам, Красцветмет остался единственным в России предприятием по производству цепей машинного плетения из платины.

Из-за снижения доходов населения и финансового кризиса в ювелирной отрасли многие производители как цепей, так и ювелирных изделий в целом переориентировались на работу в серебре, сказал Мамыкин. У ювелирных компаний не хватает финансовых средств на поддержание оборотного металла в золоте. Поэтому начиная с 2014 года рынок ювелирных изделий в России существенно сужался. Значительная часть конкурентов переориентировалась на работу в серебре, что позволило Красцветмету получить больше заказов на рынке золота, отметил Мамыкин.

При этом, по его словам, срок изготовления золотых цепей удалось существенно сократить, даже не внося значительных изменений в технологию и не приобретая нового оборудования. Опыт работы Красцветмета в 2017 году показал, что ключевой элемент - это ИТ-платформа, обеспечивающая прогнозирование исполнения заказа на всех этапах: от его размещения в личном кабинете клиента до отправки посылки с изделиями.

В 2017 году компании удалось снизить срок выполнения заказов на треть - с 45 календарных дней до 30. Красцветмет рассчитывает, что к середине 2018-го года сможет объявить рынку более сжатые сроки - ориентировочно 20 календарных дней.

Мамыкин спрогнозировал, что в следующем году компания продолжит увеличивать долю на рынке золотых цепей и займет первое место по реализации серебряных цепей.