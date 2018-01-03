Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за IV квартал в 27,72 руб на акцию

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Совет директоров "Северстали" CHMF рекомендовал акционерам выплатить финальные дивиденды по итогам 2017 года в размере 27,72 рубля на акцию, следует из сообщения компании.

Решение о начислении дивидендов будет приниматься на собрании акционеров компании 8 июня. Дата закрытия реестра - 14 мая. В случае одобрения дивидендов реестр акционеров на получение выплат закроется 19 июня.

Дивиденды компании за четвертый квартал 2016 года составили 27,73 рубля на акцию (всего почти 23,23 миллиарда рублей). Таким образом, выплаты за четвертый квартал 2017 года им практически соответствуют. В целом на дивиденды может быть направлено около 23,22 миллиарда рублей.

В минувшем году компания также начисляла дивиденды по результатам третьего квартала 2017 года в размере 35,61 рубля на акцию (около 29,83 миллиарда рублей в целом). За второй квартал акционерам было выплачено 22,28 рубля на акцию, что составило в общей сложности около 18,66 миллиарда рублей. Дивиденды за первый квартал определены в 24,44 рубля на акцию (всего порядка 20,47 миллиарда рублей).

В совокупности дивиденды за 2017 год могут составить 110,05 рубля на акцию, тогда как общие выплаты по итогам 2016 года оказались на уровне 80,6 рубля на ценную бумагу.

"Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии, на Украине, в Польше, Италии и Либерии. Основным бенефициаром компании (77% акций) является Алексей Мордашов. В компании работают около 52 тысяч человек. По итогам 2017 года компания увеличила выпуск стали на 0,2% - до 11,65 миллиона тонн.