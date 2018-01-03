Чистая прибыль "Северстали" по МСФО за 2017 год снизилась на 16,4%

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Северстали" CHMF по МСФО в 2017 году сократилась по сравнению с предыдущим годом на 16,4% и составила 1,355 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Выручка группы за отчетный период выросла на 32,7% - до 7,848 миллиарда долларов. Показатель EBITDA увеличился на 34,9% в годовом выражении и достиг 2,577 миллиарда долларов, рентабельность по EBITDA выросла до 32,8% с 32,3%.

Чистая прибыль в четвертом квартале составила 563 миллиона долларов, что почти в 1,9 раза больше, чем в третьем квартале. Без учета факторов неденежного характера и единоразовых списаний чистая прибыль составила бы 439 миллионов долларов (в третьем квартале 2017 года - 320 миллионов долларов). Показатель EBITDA возрос на 22,4%, до 754 миллионов долларов, выручка в квартальном выражении увеличилась на 10,4%, до 2,178 миллиарда долларов.

Денежные потоки на капитальные инвестиции в 2017 году составили 591 миллион долларов, что на 12,6% выше предыдущего года, что в основном отражает укрепление российской валюты к предыдущему году.

Потребление стали в России выросло приблизительно на 5% в 2017 году на фоне роста строительного и автомобильного секторов. Низкая инфляция позволяет ЦБ РФ постепенно снижать процентную ставку, что оказывает позитивное влияние на инвестиционную активность, отмечает компания. "Северсталь" ожидает роста спроса на сталь в России на уровне 3-4% в 2018 году, говорится в сообщении.