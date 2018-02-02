Прибыль Honda Motor за 9 месяцев 2017-2018 фингода выросла в 1,8 раза

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Прибыль японского автопроизводителя Honda Motors, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам девяти месяцев 2017-2018 финансового года (завершились 31 декабря 2017 года) увеличилась в 1,8 раза в годовом выражении и составила 951,6 миллиарда иен (около 8,69 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 529,39 иены (4,8 доллара) против прибыли в 288,86 иены (2,64 доллара) годом ранее. Операционная прибыль выросла на 0,6% - до 706,7 миллиарда иен (6,45 миллиарда долларов). Выручка увеличилась на 11,8% - до 11,446 триллиона иен (104,5 миллиарда долларов).

По итогам третьего квартала прибыль Honda, приходящаяся на акционеров головной компании, выросла в 3,4 раза год к году - до 570,2 миллиарда иен (5,2 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 318,5 иены (2,9 доллара) против прибыли в 93,67 иены (0,86 доллара) годом ранее. Операционная прибыль выросла на 37% - до 284,5 миллиарда иен (2,6 миллиарда долларов). Выручка увеличилась на 13% - до 3,957 триллиона иен (36,1 миллиарда долларов).

Honda объяснила рост показателей прибыли и выручки по итогам третьего квартала принятием налоговой реформы в США, а также успешной работой всех бизнес-подразделений компании.

Honda улучшила свой прогноз по прибыли в 2017-2018 фингоду, ожидая получить триллион иен (9,1 миллиарда долларов) вместо 585 миллиардов иен, прогнозировавшихся ранее. Оценка операционной прибыли улучшена до 775 миллиардов иен (7,07 миллиарда долларов) с 745 миллиардов иен ранее. Выручка достигнет 15,2 триллиона иен (138,8 миллиарда долларов), что немногим больше предыдущего прогноза в 15,05 триллиона иен.

Honda Motor была основана в 1946 году. До 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов, и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей. Головной офис компании расположен в Токио.