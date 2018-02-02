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Рабочие заводов BMW, Audi, Daimler и Porsche в ФРГ проводят 24-часовую забастовку


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Работа на заводах автомобильных концернов BMW, Daimler, Audi и Porsche в немецких федеральных землях Бавария и Баден-Вюртемберг остановилась в связи с 24-часовой предупредительной забастовкой рабочих, организованной профсоюзом IG Metall, сообщил телеканал ntv.

Профсоюз ожидает, что всего в забастовках примут участие около 300 тысяч рабочих. Телеканал отмечает, что уже за первые два дня в аналогичных акциях приняли участие примерно 200 тысяч человек.

Рабочие заводов Porsche и Daimler в Баден-Вюртемберге начали бастовать с началом ночной смены около 22.00 по местному времени в четверг (0.00 мск). В забастовке приняли участие все рабочие ночной смены, на трех заводах работу временно оставили около 3,6 тысячи сотрудников, сообщила представительница IG Metall Ребекка Хеншель.

С середины ночи работа была парализована и на заводе BMW в Мюнхене, в забастовке участвуют около семи тысяч человек. "Вся работа на главном заводе остановлена", - заявил представитель профсоюза Хорст Лишка.

Самый крупный немецкий завод BMW в Дингольфинге с раннего утра остановил производство продукции. В забастовке принимают участие 13,7 тысячи человек, в пятницу с конвейера не сойдет около 1,6 тысячи автомобилей.

Кроме того, рабочие бастуют на двух заводах Audi в Баварии, еще в четверг свою работу временно оставили примерно 23 тысячи сотрудников производства, сообщил представитель IG Metall.

Первым днем забастовок стал вторник - после провалившихся переговоров об оплате и условиях труда. Профсоюз IG Metall требует увеличения зарплат на 6% и сокращения длительности рабочего дня для 3,9 миллиона сотрудников немецких металлургических и машиностроительных предприятий. Профсоюз рабочих хочет оказать давление на работодателей перед началом шестого раунда переговоров, который может стартовать уже в понедельник.

Профсоюз IG Metall (Industriegewerkschaft Metall, IGM) объединяет миллионы рабочих и служащих металлургической, машиностроительной и электронной промышленности в Германии.

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