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Росавиация дала Azur Air срок до 20 марта на устранение нарушений, иначе прекратит полеты


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ограничило срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air до 20 марта 2018 года - в этот срок перевозчик должен устранить все нарушения, иначе его полеты могут быть прекращены уже с 21 марта, сообщило ведомство.

Отмечается, что решение принято на основании акта внеплановой проверки компании.

"В ходе проверки, которую Росавиация провела в декабре 2017 года, в деятельности авиаперевозчика были выявлены несоответствия и недостатки, касающиеся вопросов поддержания летной годности воздушных судов и организации летной работы. ООО "Азур Эйр" в установленные актом сроки не подтвердило устранение выявленных несоответствий и замечаний в полном объеме", - говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями воздушного законодательства РФ, в отношении авиакомпаний, в деятельности которых выявлены нарушения, существенно влияющие на безопасность полетов, в сертификат эксплуатанта вводится либо ограничение срока действия, либо приостановление, либо аннулирование.

"Авиакомпании ООО "Азур Эйр" срок действия сертификата эксплуатанта ограничен до 20 марта. До этой даты включительно перевозчик в полном объеме продолжает свою операционную деятельность и выполняет коммерческие воздушные перевозки по ранее взятым обязательствам. При устранении всех нарушений ограничения могут быть сняты в соответствии с законодательством. В ином случае с 21 марта авиакомпания может прекратить выполнение полетов", - сообщила Росавиация.

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