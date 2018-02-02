Azur Air готова устранить замечания Росавиации, заявила о стабильном финансовом состоянии

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air заявила, что готова устранить все замечания Росавиации для снятия ограничений, выполняет перевозки в полном объеме и имеет стабильное финансовое состояние.

Росавиация в пятницу ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 20 марта 2018 года, указав, что в этот срок перевозчик должен устранить все нарушения, иначе его полеты могут быть прекращены уже с 21 марта.

"В связи с сообщением Росавиации об ограничении авиакомпании срока действия сертификата эксплуатанта до 20 марта, Azur Air информирует, что не видит затруднений в части устранения в полном объеме несоответствий и недостатков, выявленных регулятором в результате проверки деятельности авиаперевозчика", - говорится в сообщении компании.

Она намерена в кратчайшие сроки подготовить и подать в Росавиацию заявку на снятие ограничений с приложением всех необходимых документов, свидетельствующих об устранении замечаний.

"Авиакомпания Azur Air продолжает свою операционную деятельность и выполняет коммерческие воздушные перевозки в полном объеме. На сегодняшний день компания является стабильным предприятием с точки зрения финансово-экономического состояния", - заявил перевозчик.