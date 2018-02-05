СМИ: Бизнес требует у разработчиков еще больше смягчить условия "закона Яровой"

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Последний вариант постановления правительства по антитеррористическому "закону Яровой" не устроил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет "Коммерсант" в понедельник, 5 февраля.

Представители бизнеса просят разработчиков закона еще больше смягчить закон, так как его нынешний вариант приведет к росту тарифов на сотовую и интернет связь до 90%.

Разработчиков просят продолжить смягчение требований к хранению данных, так как, по прогнозам бизнеса, реализация этих положений в существующей редакции постановления Минкомсвязи приведет к росту тарифов на услуги сотовых операторов на 12–90%, а также поглотит инвестиционные бюджеты операторов.

Свое заключение РСПП направил на имя заместителя министра связи Дмитрия Алхазова и вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича, курирующего отрасль.

В документе отмечается, что расходы по "закону Яровой" в течение ближайших пяти лет составят для оператора МТС до 43 млрд рублей, для компании "ВымпелКом" — свыше 63 млрд рублей. "Мегафон" вложит 40 млрд рублей, а МГТС — не более 17 млрд рублей.

Помимо этого, в случае принятия законопроекта в нынешней редакции под действием "закона Яровой" останутся выделенные сети телефонной связи промышленных предприятий и компаний. Это может повлечь большие затраты для компаний, которые их используют. В частности, это алмазодобывающая компания "Алроса", нефтедобытчик "Лукойл" и РЖД.