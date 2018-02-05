FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

СМИ: Бизнес требует у разработчиков еще больше смягчить условия "закона Яровой"


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Последний вариант постановления правительства по антитеррористическому "закону Яровой" не устроил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет "Коммерсант" в понедельник, 5 февраля. 

Представители бизнеса просят разработчиков закона еще больше смягчить закон, так как его нынешний вариант приведет к росту тарифов на сотовую и интернет связь до 90%.

Разработчиков просят продолжить смягчение требований к хранению данных, так как, по прогнозам бизнеса, реализация этих положений в существующей редакции постановления Минкомсвязи приведет к росту тарифов на услуги сотовых операторов на 12–90%, а также поглотит инвестиционные бюджеты операторов.

Свое заключение РСПП направил на имя заместителя министра связи Дмитрия Алхазова и вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича, курирующего отрасль.

В документе отмечается, что расходы по "закону Яровой" в течение ближайших пяти лет составят для оператора МТС до 43 млрд рублей, для компании "ВымпелКом" — свыше 63 млрд рублей. "Мегафон" вложит 40 млрд рублей, а МГТС — не более 17 млрд рублей.

Помимо этого, в случае принятия законопроекта в нынешней редакции под действием "закона Яровой" останутся выделенные сети телефонной связи промышленных предприятий и компаний. Это может повлечь большие затраты для компаний, которые их используют. В частности, это алмазодобывающая компания "Алроса", нефтедобытчик "Лукойл" и РЖД.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ