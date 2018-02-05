Японский Nissan планирует вложить $9,5 млрд в Китай в ближайшие 5 лет

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Nissan Motor намерен инвестировать в производство в Китае 60 миллиардов юаней (9,5 миллиарда долларов) в течение следующих пяти лет, сказал в интервью агентству Рейтер глава Nissan China Юнь Секи (Jun Seki).

Компания планирует осуществлять инвестиции вместе со своим партнером в Китае по совместному предприятию (СП) - Dongfeng Group. Денежные средства будут направлены на разработку новых моделей автомобилей, и в частности 20 моделей электромобилей.

Инвестиционный планы компании обусловлены ее стремлением войти в топ-3 автопроизводителей в Китае. На автомобильном рынке Китая на протяжении почти двух последних десятилетий доминируют компании General Motors Co и Volkswagen AG - их объем продаж в стране в прошлом году составил по 4 миллиона автомобилей. Компании Nissan, Toyota Motor, Ford F Motor и Honda Motor значительно отстают от них с продажами в стране в районе одного миллиона автомобилей.

По словам Секи, автопроизводитель планирует нарастить объем продаж в Китае до 2,6 миллиона автомобилей к 2022 году с 1,5 миллиона автомобилей, проданных в 2017 году.

Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan.