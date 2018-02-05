Чистая прибыль Suzuki за 9 месяцев 2017-18 фингода выросла на 23%

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автопроизводителя Suzuki Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, за девять месяцев 2017-2018 финансового года (завершился 31 декабря) выросла на 23,2% - до 164,32 миллиарда иен (1,5 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.

Разводненная прибыль на акцию за указанный период составила 357,58 иены (3,2 доллара) против 302,2 иены (2,75 доллара) годом ранее. Объем продаж компании составил 2,72 триллиона иен (24,8 миллиарда долларов), что на 21% выше показателя годичной давности. Операционная прибыль компании увеличилась в 1,5 раза, достигнув 259,8 миллиарда иен (2,37 миллиарда долларов).

Компания подтвердила прогноз по чистой прибыли на текущий финансовый год на уровне 180 миллиардов иен (1,64 миллиарда долларов), что на 12% выше показателя за предыдущий финансовый год. Ожидаемый объем продаж также подтвержден - на уровне 3,6 триллиона иен (32,8 миллиарда долларов).

Компания Suzuki Motor была основана в 1909 году. Штаб-квартира расположена в городе Хамамацу, Япония.