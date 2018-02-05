Чистая прибыль Mitsubishi Corp за 9 месяцев фингода выросла на 12%

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль японского многопрофильного холдинга Mitsubishi Corporation, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам девяти месяцев 2017-2018 финансового года (завершились 31 декабря) составила 416,17 миллиарда иен (3,8 миллиарда долларов), что на 12% больше показателя годичной давности, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 261,85 иены (2,4 доллара) против 233,89 иены (2,1 доллара) годом ранее. Выручка Mitsubishi Corporation выросла на 21,2%, до 5,68 триллиона иен (51,7 миллиарда долларов).

Согласно новому прогнозу компании на 2017-2018 финансовый год, который завершится в марте, показатель чистой прибыли, приходящийся на головную компанию, составит 540 миллиардов иен (4,9 миллиарда долларов). Это на 8% превышает прогноз компании, сделанный в ноябре 2017 года.

Mitsubishi Corporation - одна из крупнейших в Японии торговых посреднических компаний. Ведет деятельность в 90 странах мира, штат насчитывает свыше 65 тысяч человек.