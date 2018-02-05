Прибыль лоукостера Ryanair за 9 месяцев фингода выросла на 10,8%

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Прибыль крупнейшего европейского бюджетного авиаперевозчика, ирландской Ryanair, по итогам девяти месяцев 2017-2018 финансового года (завершившихся 31 декабря) выросла на 10,8% в годовом выражении и составила 1,398 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,116 евро против 0,1 евро в аналогичном периоде годом ранее. Выручка выросла на 6% - до 5,83 миллиарда евро. Объем перевозки пассажиров увеличился на 10%, составив 102,5 миллиона человек.

В третьем квартале прибыль компании выросла на 12%, до 105,6 миллиона евро благодаря увеличению трафика. При этом стоимость билетов в отчетном квартале продолжила снижаться, как отметила компания. Разводненная прибыль на акцию составила 8,85 цента против 7,55 цента в аналогичном периоде годом ранее. Выручка выросла на 4% - до 1,405 миллиарда евро. Объем перевозки пассажиров в квартале увеличился на 6%, составив 30,4 миллиона человек.

По словам исполнительного директора перевозчика Майкла О'Лири, компания не разделяет оптимизм своих конкурентов относительно ожиданий роста цен на авиабилеты летом 2018 года. Компания, напротив, прогнозирует снижение цен как минимум на 3% в 2018 году. Прогноз по чистой прибыли на год сохранен в диапазоне между 1,4 миллиарда евро до 1,45 миллиарда евро. При этом прогноз по объему пассажироперевозок был понижен до 130 миллионов с сообщавшихся ранее 131 миллиона. На 2019 год компания прогнозирует рост трафика на 6%, до 138 миллионов пассажиров.

Ryanair также сообщила, что ожидает до середины 2018 года "ясности" по вопросу выхода Великобритании из ЕС, потому что именно тогда компания будет прогнозировать трафик на лето 2019 года. "Мы обеспокоены возможными перебоями с полетам между Британией и ЕС, начиная с апреля 2019 года, если соглашение о выходе (transitional arrangement) не будет подписан до сентября 2018 года", - приводятся в пресс-релизе слова Майкла О'Лири.

Ryanair - крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек. В конце сентября 2017 года она сообщала, что с 17 ноября по 18 марта сократит нагрузку на свое расписание, запуская на 25 самолетов меньше с 17 ноября, и еще на 10 самолетов меньше - с апреля 2018 года. В конце сентября прошлого года гендиректор компании объявлял, что вынужден отменить более 2 тысяч рейсов за шесть недель из-за ошибки в составлении расписания, когда рейсы выпадали на выходные и отпуска пилотов. Отмены рейсов затронули 715 тысяч из 129 миллионов пассажиров компании.