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"Фосагро" в 2017 году увеличило производство удобрений на 12,3%


Компании / Индустрия / Химпром

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2017 году увеличила производство удобрений на 12,3% по сравнению с показателем за 2016 год - до 8,341 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

Объем продаж вырос на 12,2%, достигнув 8,105 миллиона тонн. В частности, объем продаж фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов за год вырос на 11,3% - до 6,489 миллиона тонн, их производство увеличилось на 11,4% - до 6,606 миллиона тонн.

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