Hyundai может начать производство моторов и трансмиссий в России‍

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai Motor рассматривает возможность для организации на заводе в России производства двигателей и трансмиссий для своих авто, пишет агентство RNS.

Как рассказал управляющий директор Hyundai Motor в России Алексей Калицев, решение о инвестициях в такой проект может быть принято руководством компании уже в текущем 2018 году

"Скорее всего, решение о дальнейших инвестициях будет принято в этом году. Сейчас мы серьезным образом изучаем различные возможности, в том числе по производству двигателей и трансмиссий, но пока говорить об этом решении преждевременно. Идет согласование и с Минпромторгом и со штаб-квартирой. Финального решения пока не принято. Мы рассчитываем, что решение может быть принято в этом году. Говорят об объеме инвестиций пока преждевременно", - рассказал Калицев.

Затронув вопрос организации производства машин на Санкт-Петербургом заводе бренда в выходные дни для наращивания объемов выпуска продукции он заявил, что переход на семидневную рабочую неделю "может быть, но это серьезно не повлияет на объемы производства".

"Завод работает в 3 смены 5 дней в неделю. Выходные используются, в том числе, для технологических процессов. Использование всех выходных, допустим, оно, безусловно, даст прирост, но не существенный. Пока в этом нет необходимости", - сказал он и добавил, что с конвейера завода в этом году должно сойти 235 тысяч автомобилей.