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Продажи автомобилей в Великобритании в январе снизились на 6,3%


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Регистрация новых автомобилей в Великобритании в январе снизилась на 6,3% к прошлому году, до 163,615 тысячи автомобилей, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Продажи дизельных автомобилей при этом за период упали на 25,6% в годовом выражении - до 58,703 тысячи машин. "Последние данные SMMT демонстрируют важность дизельных автомобилей и моторов для экономики Великобритании. В прошлом году более двух автомобилей из пяти, покидающих конвейер ... , были на дизельном двигателе", - говорится в релизе.

Положительная динамика при этом наблюдается для автомобилей на бензиновом двигателе и альтернативном виде топлива - рост в годовом выражении составил 8,5% и 23,9% соответственно. Таким образом, за прошлый месяц в стране было продано 95,892 тысячи машин на бензиновом двигателе и 9,02 тысячи автомобилей, работающих на альтернативном топливе.

Объем продаж машин частными покупателями в январе сократился на 9,5%, закупки в автопарки сократились на 1,8%, закупки коммерческими компаниями - на 29,7%.

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