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Продажи Ford в январе в РФ выросли на 39%


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Ford F в России в январе выросли на 39% в годовом выражении, до 3,132 тысячи единиц, говорится в сообщении Ford Sollers.

"В январе продажи автомобилей Ford выросли на 39% по отношению к январю прошлого года и составили 3132 автомобиля. Более половины продаж (52,7%) пришлись на внедорожники и кроссоверы, что превышает общероссийские показатели в этом популярном сегменте, доля которого по итогам года достигла 41,9%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бестселлером марки в январе стал кроссовер Ford Kuga (1149 автомобилей), доля которого в продажах Ford достигла почти 37%. В сравнении с январем прошлого года продажи Ford Kuga выросли в 1,9 раза.

Продажи Ford Focus выросли в 2,1 раза, до 822 автомобилей. Продажи 7-местного внедорожника Ford Explorer выросли в 1,5 раза и достигли 217 автомобилей. Также традиционной популярностью пользуются коммерческие автомобили Ford Transit, продажи которых выросли в 1,6 раза и составили 531 автомобиль.

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