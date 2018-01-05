Источник: из строя вышли 19 бортов "Аэрофлота" из-за плохой чистки полос, отменены 32 рейса

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Девятнадцать самолетов крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" AFLT вышли из строя из-за плохой чистки взлетно-посадочных полос (ВПП) в российских аэропортах, сообщил РИА Новости источник, близкий к авиакомпании.

"Из-за плохой чистки взлетно-посадочных полос по всей России было повреждено 19 самолетов Airbus-320 авиакомпании "Аэрофлот", - сообщил источник. Всего в парке авиакомпании 224 самолета, в том числе 75 А320.

Собеседник агентства продолжил, что из находящихся в настоящее время в парке "Аэрофлота" 40 самолетов SSJ-100 летают 12. "Из-за двух указанных выше причин в понедельник отменено 27 рейсов. Пассажиры переоформляются на последующие рейсы или получают деньги", - добавил источник.

Он отметил, что осадки, выпавшие в столичном регионе, в семь раз превысили осадки в Нью-Йорке, когда был закрыт аэропорт. "Вообще в подобных метеоусловиях иностранные аэропорты просто закрываются, а наши работали, и авиакомпания для того, чтоб развозить пассажиров, делала все", - рассказывает собеседник. "Аэрофлот" несколько дней подряд, следует из сообщений на сайте компании, заранее публиковал информацию об отменах и задержках рейсов.

Сильнейший снегопад обрушился на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в 100 лет. В понедельник снегопады ослабли, однако установилась морозная погода до минус 13 градусов.

Представитель "Аэрофлота" комментировать информацию о поврежденных бортах не стал. При этом он отметил, что вся информация о задержках рейсов своевременно доносилась до пассажиров. "Переносы рейсов и отмены публиковались на сайте "Аэрофлота", дублировалась в соцсетях. Шло информирование пассажиров через колл-центр компании. Возможно, что некоторые пассажиры могли и не получить звонок или смс от колл-центра, но это может быть только в том случае, если у пассажира в брони не указан номер контактного телефона. Такое иногда случается, если билет приобретался у агента, а не напрямую", - сообщили в авиакомпании.

При этом, авиаперевозчик на своем сайте сообщил, что во вторник и среду отменяется 32 международных и внутренних рейса в связи с неблагоприятными погодными условиями. В частности, отменено 29 рейсов из "Шереметьево" во вторник. Среди них SU1858 в Ереван, SU1500 в Тюмень, SU1854 в Баку, SU2322 в Мюнхен, SU2174 в Осло, SU2210 в Стокгольм, SU2406 в Рим, SU2612 в Милан, SU1226 в Нижний Новгород, SU1156 в Ростов-на-Дону, SU020 в Санкт Петербург, SU1404 в Екатеринбург, SU2352 в Вену, SU1302 в Минеральные Воды, SU1214 в Самару, SU1006 в Калининград, а также SU1832 в Минск.

Во вторник также отменяются рейсы из "Шереметьево" SU1510 в Сургут, SU1322 в Мурманск, SU1246 в Оренбург, SU2202 в Хельсинки, SU2006 в Варшаву, SU1350 в Воронеж, SU1366 в Ставрополь, SU1188 в Волгоград, SU1426 в Челябинск, SU2102 в Ригу, SU1768 в Пермь, SU2110 в Афины.

Помимо этого, во вторник отменен рейс SU035 Санкт-Петербург — "Шереметьево". В среду из "Шереметьево" отменяются рейсы SU1334 в Архангельск и SU1428 в Магнитогорск.

"Пассажиры оповещаются через колл-центр, прибывшие в аэропорт будут переоформлены на последующие рейсы и обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", — подытожили в компании.

На Московский регион 3-5 февраля обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За субботу и воскресенье выпало около 42,5 миллиметра осадков, что составляет более 118% от февральской нормы.