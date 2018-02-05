S&P повысило рейтинг Fiat Chrysler до "BB+"

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный корпоративный рейтинг Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) до "BB+" с "BB", прогноз позитивный, сообщается в релизе агентства.

"Повышение отражает наше мнение о том, что FCA добивается значительного прогресса в сокращении доли заемных средств, в частности, благодаря более высоким показателям прибыли и положительному свободному операционному денежному потоку (FOCF), что приводит к улучшению кредитных показателей компании", - поясняет S&P.

Агентство отмечает, что показатели левериджа Fiat улучшаются, несмотря на уменьшение спроса на продукцию концерна в США - ключевом рынке компании. Исходя из предварительных данных за 2017 год, S&P оценивает показатель отношения средств от операций (FFO) к долгу в 60% (по сравнению с 46% годом ранее) и показатель скорректированного долга к EBITDA ниже 1,3x (по сравнению с 1,5x в 2016 году).

При этом в релизе подчеркивается, что ключевым фактором риска остаются потенциальные штрафы в результате гражданского иска министерства юстиции США от имени Агентства по охране окружающей среды страны (EPA), которое обвинило автоконцерн FCA в установке на некоторых автомобилях программного обеспечения, позволяющего обходить контроль за выбросами.

S&P может повысить рейтинги, если Fiat будет поддерживать маржу EBITDA выше 10% и показатель отношения FFO к долгу выше 60%. При этом агентство может ухудшить прогноз по рейтингу до стабильного, если концерну придется выплатить штраф больше 2 миллиардов евро в связи с судебным процессом с минюстом США.

Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. В январе 2016 года концерн объявил о подписании соглашения по покупке последнего транша акций американского автогиганта Chrysler. Завершение слияния компаний ожидается в 2018 году.