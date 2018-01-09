СМИ: Минтранс и РЖД предложат условия для регулирования контейнерных перевозок с 2019 г

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Минтранс РФ и РЖД в феврале предложат условия для долгосрочного регулирования контейнерных перевозок с 2019 года, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо заместителя министра Алана Лушникова в правительство от 19 января.

Как отмечает чиновник, Минтранс вместе с аналитическим центром при правительстве и РЖД проанализировали эффективность тарифной политики в контейнерных перевозках и нашли "ряд несовершенств". И для обеспечения эффективности перевозок нужно пересмотреть правила тарификации, считает заместитель министра. Так, согласно этому анализу, тарифная система предусматривает только систему скидок за погрузку контейнеров комплектом на вагон, не предполагая запретительных тарифов для перевозок на платформе одиночного контейнера.

В РЖД поддерживают инициативы Минтранса "о дальнейшем сокращении тарифных диспропорций и изменении правил перевозок контейнеров для обеспечения более эффективной загрузки платформ", пишет издание. Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров объяснил газете, что предложения Минтранса, с одной стороны, устраняют несовершенства законодательства, но, с другой, никто не взялся бы за это вне контекста продажи "Трансконтейнера" TRCN.

Пока крупнейший собственник платформ, контейнеров и терминалов принадлежал РЖД, владеющему инфраструктурой, монополия могла позволить себе недополучить доходы от железнодорожного тарифа, но компенсировать их за счет увеличения доходов контейнерной "дочки", пояснил эксперт. Одновременно Минтранс продолжает настаивать на продаже сухих терминалов "Трансконтейнера" до его продажи, против чего выступает Минэкономразвития.

Лушников пишет, что в случае непринятия такого решения ввиду потенциальной возможности приобретения акций "Трансконтейнера" иностранцами необходима дополнительная регламентация работы терминального комплекса по аналогии с морскими портами, и соответствующий законопроект Минтранс планирует разработать в 2018 году. Но заместитель руководителя ФАС Александр Редько считает, что служба не планирует вводить регулирование "и будет и впредь мониторить ситуацию на наличие "лазеек" для повышения тарифов". Более того, в соответствии с указом о развитии конкуренции ФАС готовит меры дерегулирования ряда отраслей.

Газета оценивает, что РЖД разрабатывают новые правила, в том числе для себя, добившись возможности вложить средства от продажи "Трансконтейнера" в создание его аналога. По данным Лушникова, обсуждаются два формата новой компании — "с активами" и "без активов". Модель "без активов" уже опробована Объединенной транспортно-логистической компанией (ОТЛК), которая задумывалась как единый контейнерный оператор Казахстана, России и Белоруссии. В феврале, говорится в письме, будет представлено описание всех моделей будущего оператора с инвестициями — выбор за правительством. Бизнес-план оператора планируется подготовить к июню, а заработает компания не ранее третьего квартала 2019 года.