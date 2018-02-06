Чистая прибыль Toyota за 9 месяцев 2017-2018 фингода выросла на 40,5%

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. за 9 месяцев (с 1 апреля по 31 декабря) 2017-2018 финансового года составила 2,014 триллиона иен (18,3 миллиарда долларов), что на 40,5% выше показателя за аналогичный период годом ранее, сообщила компания в официальном отчете.

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 670,31 иены (6,1 доллара) против 467,35 иены (4,2 доллара) за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка компании в годовом выражении выросла на 8,1% - до 21,796 триллиона иен (198,4 миллиарда долларов), а операционная прибыль увеличилась на 13,8%, до 1,77 триллиона иен (16,1 миллиарда долларов).

По итогам третьего квартала текущего фингода чистая прибыль Toyota выросла почти в 2 раза, до 941,8 миллиарда иен (8,6 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 314,9 иены (2,87 доллара) против 159,5 иены (1,45 доллара) за три месяца в 2017 году.

Выручка в годовом выражении выросла на 8,5% - до 7,6 триллиона иен (69,2 миллиарда долларов), а операционная прибыль - увеличилась в 1,5 раза, до 673,6 миллиарда иен (6,13 миллиарда долларов).

Согласно прогнозу компании, по итогам 2018 фингода чистая прибыль составит 2,4 триллиона иен (21,8 миллиарда долларов), что на 31,1% выше показателя годичной давности. В ноябре компания ожидала, что по итогам 2018 фингода чистая прибыль составит 1,95 триллиона иен (17,7 миллиарда долларов). По ожиданиям компании, выручка составит 29 триллионов иен (264 миллиарда долларов), а операционная прибыль - 2,2 триллиона иен (20 миллиардов долларов).

Мировые продажи компании за 9 месяцев составили 6,678 миллиона автомобилей, что на 0,5% превышает показатель годичной давности. Продажи за третий квартал текущего финансового года выросли в годовом выражении на 0,4% и составили 2,289 миллиона автомобилей. Компания планирует по итогам текущего финансового года продать всего 8,95 миллиона автомобилей.