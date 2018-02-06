АЕБ: Продажи новых легковых машин и LCV в январе в РФ выросли на 31,3%

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в январе в РФ выросли на 31,3% в годовом выражении - до 102,464 тысяч штук, говорится в сообщении АЕБ. Дворкович: Рост производства и продаж автомобилей в РФ в 2018 г будет меньше, чем в 2017 г

"Мощный старт российского автомобильного рынка в 2018 году. 31% рост, частично вызванный низкой базой прошлого года, примечателен в том смысле, что является наибольшим месячным увеличением год к году, начиная с 2011 года. Можно ожидать позитивной динамики продаж в короткой перспективе, хотя, вероятно, с меньшим размахом", - комментирует глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

По его словам, покупатели хорошо реагируют на текущие предложения на рынке, понимая, что специальные условия на автомобили 2017 года производства ограничены по той причине, что распродажа соответствующих дилерских стоков происходит быстрее, чем в прошлые годы.