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АЕБ: Lada Vesta стала самой популярной новой машиной у россиян в январе


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Lada Vesta по итогам январских продаж новых легковых машин и LCV стала самым продаваемым автомобилем в России, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В январе в России было продано 6,696 тысячи автомобилей Lada Vesta, что почти на 64% больше по сравнению с январем 2017 года, следует из статистики АЕБ. Флагманской модели "АвтоВАЗа" AVAZ удалось обойти своих ближайших конкурентов - Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo и возглавить список из Топ-25 самых продаваемых автомобилей по версии ассоциации.

Вторую строчку рейтинга с минимальным отставанием в 114 машин занимает Kia Rio (+15,6%), на третьем - еще один бестселлер "АвтоВАЗа" - Lada Granta с результатом 5,315 тысячи проданных машин (+15%). Далее с более значительным отставанием следует кроссовер Hyundai Creta - 3,833 тысячи (+49%), и замыкает пятерку лидеров Volkswagen Polo с результатом в 3,2 тысячи проданных машин, что соответствует росту в 26%.

По брендам картина январских продаж несколько отличается. За лидером рынка "АвтоВАЗом" следует Kia, затем Hyundai, Renault и Volkswagen, причем Renault больше других из пятерки лидеров нарастил продажи за первый месяц 2018 года - на 51%.

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