FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Hyundai планирует нарастить продажи в России в 2018 г на 10%


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Hyundai планирует нарастить продажи в России в текущем году на 10%, до 175 тысяч автомобилей, рассказал РИА Новости управляющий директор Хендэ Мотор СНГ Алексей Калицев.

"Рассчитываем продать в России на 10% больше, чем в прошлом году - 175 тысяч. Экспорт планируется с нашего завода HMMR в Петербурге, но объем его незначительный - до 10 тысяч автомобилей. У нас немного меняется модельная структура - бренд Hyundai становится внедорожным, более половины из 175 тысяч будут составлять кроссоверы. В основном, Creta и Tucson. Также мы возлагаем большие надежды на новую Santa Fe, продажи которой запустим в конце августа", - сказал собеседник агентства.

Переговоры Hyundai по заключению специнвестконтракта с правительством продвигаются сложно, отмечает Калицев. У компании в этом году истекает соглашение о промсборке и с прошлого года идут переговоры в отношении нового режима взаимодействия с государством. Тем не менее, по словам топ-менеджера, СПИК видится как наиболее вероятный формат сотрудничества после окончания промсборки.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ