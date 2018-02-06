Hyundai планирует нарастить продажи в России в 2018 г на 10%

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Hyundai планирует нарастить продажи в России в текущем году на 10%, до 175 тысяч автомобилей, рассказал РИА Новости управляющий директор Хендэ Мотор СНГ Алексей Калицев.

"Рассчитываем продать в России на 10% больше, чем в прошлом году - 175 тысяч. Экспорт планируется с нашего завода HMMR в Петербурге, но объем его незначительный - до 10 тысяч автомобилей. У нас немного меняется модельная структура - бренд Hyundai становится внедорожным, более половины из 175 тысяч будут составлять кроссоверы. В основном, Creta и Tucson. Также мы возлагаем большие надежды на новую Santa Fe, продажи которой запустим в конце августа", - сказал собеседник агентства.

Переговоры Hyundai по заключению специнвестконтракта с правительством продвигаются сложно, отмечает Калицев. У компании в этом году истекает соглашение о промсборке и с прошлого года идут переговоры в отношении нового режима взаимодействия с государством. Тем не менее, по словам топ-менеджера, СПИК видится как наиболее вероятный формат сотрудничества после окончания промсборки.