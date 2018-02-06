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Финский производитель теплоизоляции Paroc продан за 900 млн евро американцам


Компании / Индустрия

ХЕЛЬСИНКИ, 6 фев - ПРАЙМ. Ведущий производитель изоляционных материалов в Европе, финская компания Paroc продана за 900 миллионов евро американскому концерну Owens Corning, говорится в сообщении компании во вторник.

Paroc имеет представительства в 13 странах, включая производственные мощности в пяти из них. С декабря 2013 года в Тверской области работает завод компании, инвестиции в создание которого составили 2,5 миллиарда рублей, сообщала ранее компания.

"Paroc теперь входит в изоляционный бизнес Owens Corning в Европе и за ее пределами. Мы с нетерпением ожидаем новых возможностей, которые открылись в связи с объединением компаний", - приводится в сообщении цитата генерального директора Paroc Андерса Дахлблома.

В свою очередь, представитель Owens Corning Джулиан Фрэнсис отметил возможности географической диверсификации и лидирующие позиции компании в мире на рынке минеральной ваты в связи с приобретением финской компании.

Owens Corning разрабатывает, производит и продает изоляционные материалы, кровельные материалы и композиты из стекловолокна. Продажи в 2016 году составили 5,7 миллиарда долларов, в компании работает около 19 тысяч человек в 37 странах, говорится на сайте компании.

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